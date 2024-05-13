Макаревича потребовали проверить на экстремизм | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 16:46 Макаревича потребовали проверить на экстремизм Mash: музыканта Макаревича проверят на экстремизм после общения с пранкерами РИА «Новости»

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Певца Андрея Макаревича* проверят на экстремизм после общения с пранкерами Вованом и Лексусом, выдававшими себя за президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В разговоре с пранкерами Макаревич* выразил свою поддержку Украине, отметив, что с первых дней конфликта надеется на ее победу и готов отпраздновать поражение России грандиозным концертом.

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Активисты направили запросы в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Госдуму. Музыканта проверят на экстремистскую деятельность.

Кроме того, общероссийское движение «Ветераны России» предложило заблокировать банковские счета компании, принадлежащей Макаревичу*, а также личные счета самого музыканта, его жены и сына. Активисты посчитали нужным лишить артиста права собственности на квартиру площадью 56,5 квадратных метра на Ленинском проспекте в Москве, стоимостью 50 миллионов рублей.

Депутат Султан Хамзаев заявил, что артиста надо признать экстремистом и осудить. Он также указал на отсутствие у певца зрителей.

* Признан иностранным агентом на территории России.