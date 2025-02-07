Студентам медвузов дадут возможность выбирать регион для обязательной отработки

Студенты медицинских вузов, проходящие обучение на бюджетной основе, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минздрава.

Ведомство разработало проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в случае принятия инициативы выпускников медицинских специальностей средних профессиональных учреждений и вузов будут после обучения трудоустраивать в обязательном порядке.

Специалист сможет сам выбрать регион и место работы при наличии там соответствующих вакансий, добавили в пресс-службе.

Если студент обучается по договору целевого обучения, то после выпуска он должен пойти работать в указанную в документе организацию.

Ранее профессор и вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов раскритиковал проект об обязательной отработке.

По его словам, чтобы принять эту инициативу, придется изменить не только закон об образовании, но и конституцию, в которой есть упоминание гарантии бесплатного доступа к образованию российских граждан.