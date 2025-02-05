Профессор Власов назвал глупостью идею об отработке для студентов-медиков

Министерство здравоохранения РФ выдвинуло предложение, согласно которому выпускникам медицинских вузов и колледжей предстоит отрабатывать два-три года в клиниках, входящих в систему ОМС. В беседе с ИА НСН идею прокомментировал профессор и вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

Эксперт указал на недопустимость принятия соответствующей инициативы, назвав ее мертворожденной.

«Такое предложение Минздрава — глупость, поскольку оно потребует изменить не только закон об образовании, но и важнейшую конституционную гарантию бесплатного доступа к образованию российских граждан», — заявил врач.

По его словам, невозможно отделить медицинское образование от других форм обучения, а такие радикальные законодательные изменения следовало бы распространить и на выпускников консерваторий и сельскохозяйственных вузов.