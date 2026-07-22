Студентам Губкинского университета показали, как производят смазочные материалы

Первокурсники Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина посетили завод компании «Газпромнефть-СМ» в Москве. Студенты, которые учатся на направлении «Химическая технология», вживую увидели, как устроено производство смазочных материалов и познакомились с работой ключевых цехов, а также узнали о построении карьеры в отрасли.

Погружение в профессию организовали в рамках ежегодной ознакомительной практики. Московский завод уже второй год подряд принимает студентов по программе, которую реализуют совместно с вузом. За это время ее участниками стали более 100 первокурсников.

На занятиях студенты разбираются в тонкостях технологии и системе контроля качества продукции. Особый интерес у студентов вызывает общение с сотрудниками — выпускниками Губкинского университета, которые работают на заводе.

Компания сотрудничает с 17 профильными вузами и колледжами. Системный подход позволяет студентам еще на этапе учебы знакомиться с передовыми и технологиями и нарабатывать опыт.

«Совместные проекты с профильными университетами позволяют объединить академическое образование с практикой современного производства. Для компании такое сотрудничество является частью системной работы по обучению специалистов, способных эффективно работать в условиях высокотехнологичной отрасли», — пояснил заместитель гендиректора «Газпромнефть — смазочные материалы» Сергей Стародубцев.

По словам проректора по учебной работе РГУ нефти и газа имени Губкина Владимира Кошелева, невозможно готовить инженеров нового уровня без плотной связи с промышленностью.

«Сотрудничество с „Газпромнефть-СМ“ позволяет нам развивать практико-ориентированный подход к обучению, знакомить студентов с современными производственными технологиями и учитывать актуальные запросы отрасли при реализации образовательных программ. Такое партнерство способствует повышению качества инженерного образования и формированию компетенций, востребованных современной промышленностью», — подчеркнул Кошелев.