Студента заковали в наручники и доставили в призывной пункт в Москве

В Москве студента заковали в наручники и доставили в пункт призыва на срочную службу. Об этом рассказал адвокат Калой Ахильгов в Telegram-канале.
Молодой человек ранее проживал за границей. По возвращении в Россию он поступил в вуз, но на воинский учет встал лишь в августе 2024 года. Осенью студенту отказались предоставить отсрочку, так как он поступил в институт не сразу после окончания школы, рассказал адвокат.
По его словам, в ноябре мужчина подал иск с просьбой признать решение призывной комиссии недействительным. Однако в конце месяца студента задержали полицейские. Основанием стало письмо военного комиссара. Ахильгов расценил действия правоохранителей как превышение полномочий.