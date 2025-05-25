Строительство пятиэтажных домов из дерева распространят на всю Россию

Депутат Кошелев: деревянные пятиэтажки начнут возводить в России через два года

Построенные в рамках пилотной программы развития деревянного домостроения многоэтажки в ряде регионов России признали удачными. Поэтому сейчас идет внесение изменений в нормативную базу, чтобы распространить такой вид жилья на всю страну. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он пояснил, что первые деревянные многоэтажки появились в Архангельске, Тверской, Вологодской и Новосибирской областях. Но все они не превышают четырех этажей.

Чтобы проект распространить на всю страну, Минстрой и МЧС проводят испытания для внесения поправок в нормативы домостроительства.

«Думаю, первые пятиэтажки из дерева начнут строить года через два, а может, и быстрее», — заявил Кошелев.

Депутат пояснил, что в рамках проверки нужно провести большое количество экспертиз для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности домов из дерева. При этом он добавил, что это не самое дешевое жилье по первоначальной стоимости квадратного метра.

Кошелев не исключил, что такие дома появятся с особых экологических кластерах и курортных зонах. Он добавил, что у России есть огромные лесные ресурсы, которые можно использовать в строительстве.

При этом для таких построек не нужны прочные фундаменты, они лучше сохраняют тепло зимой и прохладу летом, а срок их эксплуатации составляет до 80 лет.

Строительные компании столкнулись с переизбытком непроданных квартир в новостройках из-за высокой ставки по ипотеке и сокращения льготных программ. По оценке директора компании «Жилфонд» Александра Чернокульского, доля нереализованной недвижимости в новых домах достигла 47%. По его прогнозу, это не окончательный показатель: если ситуация с ипотекой не изменится, объем непроданных квартир продолжит расти.