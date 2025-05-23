Эксперт «Жилфонда» Чернокульский сообщил о росте объема нераспроданного жилья

Объем непрасроданных квартир в новостройках России неуклонно растет, что обусловлено усложнением доступности коммерческой ипотеки и сокращением льготных программ кредитования. Такую информацию представил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский в беседе с Ura.ru .

По его данным, на конец марта 2025 года доля непроданных квартир, подлежащих сдаче в текущем году, достигла 47%. В результате на рынке недвижимости образовался крупный сегмент готовых, но нереализованных объектов, что происходит на фоне острого дефицита арендного жилья.

«Из-за недоступной рыночной ипотеки и сокращения выдач по льготным программам спроса недостаточно, чтобы распродавать все до сдачи, и объем таких квартир будет расти», — спрогнозировал специалист.

Он также отметил, что после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию собственником квартир формально становится застройщик, если жилье не было продано. Компании приходится регистрировать недвижимость на свое юрлицо, оплачивать коммунальные платежи и имущественный налог.