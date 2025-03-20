Строительство нового энергоблока начали на Ленинградской АЭС

Строительство нового энергоблока началось на Ленинградской АЭС. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале концерна «Росэнергоатом».

«Рабочие заливают бетон, закладывая основу будущего энергоблока. Важнейший этап, который делает проект реальностью», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор «Росэнергоатома» Александр Шутиков, атомная энергетика прошла долгий путь — от первой в мире атомной станции мощностью 5 МВт до современных блоков-гигантов, которые способны производить 1200 МВт. За всеми этими достижениями стоят люди.

Шутиков отметил команду, участвующую в строительстве новых энергоблоков в Ленинграде. Благодаря их опыту, слаженной работе и самоотверженному труду получилось опередить график и приступить к бетонированию фундамента здания реактора на четвертом блоке раньше запланированного срока.

«В 2024 году аналогичная операция на третьем блоке также была выполнена досрочно», — сказал он.

Новый энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 заменит выбывающие мощности и обеспечит регион низкоуглеродной атомной энергией.

Ранее президент Владимир Путин поручил «Росатому» рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году.