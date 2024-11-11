Путин поручил изучить возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году

Президент Владимир Путин поручил Росатому рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и Приморской атомных электростанций к 2032 году. Список поручений опубликовала пресс-служба Кремля.

Ответственным за выполнение назначили гендиректора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Он представит доклад о результатах до 1 марта 2025 года.

Ранее Лихачев рассказал главе государства о зарубежных проектах и отчитался об итогах работы за год. Росатом подписал первый контракт на строительство малой АЭС в Узбекистане и обязался поставить топливо в Индию. Также корпорация нарастила вклад в экономику России и увеличила объем гражданской продукции до 52%.