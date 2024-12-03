Строительный эксперт Васильев посоветовал перед украшением протереть искусственную елку влажной салфеткой

Многие россияне выбирают искусственные елки, но важно помнить, что за год, что ею не пользуются, на материале скапливается пыль. Об этом News.ru рассказал строительный эксперт и гендиректор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев.
Он отметил, что лучше все для того, чтобы избавить символ праздника от пыли, подойдет пылесос с мягкой насадкой. Также для этих целей подойдут влажные салфетки.
После этого елку можно разбирать, причем лучше дать ей немного отстояться, чтобы ветви могли расправиться. Наконец, после сборки Васильев посоветовал убедиться в устойчивости дерева. Для этого его нужно взять за ствол и немного потрясти: если не упала, можно украшать.
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