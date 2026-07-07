Строительный эксперт Князев назвал дома из газобетона наиболее сбалансированным вариантом по цене и качеству

При выборе материала для строительства загородного дома важно учитывать цели использования, бюджет и условия участка. Об этом рассказал «Известиям» коммерческий директор строительной компании ЮКО Виктор Князев.

Эксперт подчеркнул, что перед началом строительства необходимо определить, будет ли дом использоваться круглогодично или только в летний период. Также нужно заранее рассчитать бюджет, включив в него не только возведение стен, но и инженерные коммуникации и благоустройство участка.

Князев отметил, что деревянные дома, особенно каркасные, отличаются доступной стоимостью и быстрыми сроками строительства. Однако они требуют регулярного обслуживания и уступают другим материалам по шумоизоляции и долговечности.

Газобетон, по словам специалиста, является одним из наиболее сбалансированных вариантов по цене и качеству. Дома из него возводятся за 2–4 месяца, материал хорошо удерживает тепло и легко поддается отделке. Среди недостатков газобетона — необходимость обеспечения подъезда крупной техники к участку для доставки блоков.

Кирпичные и керамические дома, как указал эксперт, считаются более дорогими и тяжелыми в строительстве, требуют прочного фундамента, но отличаются высокой долговечностью, хорошей звукоизоляцией и устойчивостью к перепадам температур.