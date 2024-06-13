Строители Прикамья восстановили шесть многоквартирных домов в ЛНР с начала года

Фото: РИА «Новости»

С начала 2024 года строители Прикамья восстановили в подшефном Северодонецке в ЛНР шесть многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Подрядные организации заменили кровлю, систему водоотведения, вентиляционную систему, карнизы и окна в подъездах и квартирах. Строители отремонтировали чердаки и стропильную систему. Восстановление жилых объектов продолжится.

Специалисты ремонтируют систему отопления в детском саду Северодонецка. Глава городского округа поблагодарил Пермский край за четкое соблюдение графика и высокое качество работ.

В конце мая первая в 2024 году группа детей из Северодонецка прибыла на отдых в Прикамье. Этим летом в лагерях региона ожидается еще две смены.

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