Строители Прикамья восстановили шесть многоквартирных домов в ЛНР с начала года

С начала 2024 года строители Прикамья восстановили в подшефном Северодонецке в ЛНР шесть многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
Подрядные организации заменили кровлю, систему водоотведения, вентиляционную систему, карнизы и окна в подъездах и квартирах. Строители отремонтировали чердаки и стропильную систему. Восстановление жилых объектов продолжится.
Специалисты ремонтируют систему отопления в детском саду Северодонецка. Глава городского округа поблагодарил Пермский край за четкое соблюдение графика и высокое качество работ.
В конце мая первая в 2024 году группа детей из Северодонецка прибыла на отдых в Прикамье. Этим летом в лагерях региона ожидается еще две смены.