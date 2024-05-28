Первая в 2024 году группа детей из Северодонецка прибыла на отдых в Прикамье

Первая в 2024 году группа отдыхающих из Северодонецка прибыла в Пермский край. В детском загородном лагере в Пермском муниципальном округе отдохнут 198 школьников. Как рассказал губернатор края Дмитрий Махонин в Telegram-канале, этим летом в детские лагеря региона приедут еще две группы юных жителей Северодонецка.

«Здорово, что многим ребятам нравится Прикамье, и они приезжают к нам уже третий год. Всегда рады гостям из братских территорий!» — добавил он.

Махонин пожелал всем прибывшим хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

В Министерстве труда и социального развития Пермского края подчеркнули, что в течение месяца дети вместе с вожатыми и воспитателями будут развивать «гибкие навыки»: ответственность, самоорганизацию, навыки общения и решения проблем. Ребят ждут развивающие игры, тренинги, мастер-классы, встречи с интересными людьми, спартакиада, фестивали и шоу-программы, уточнил директор лагеря Денис Ожгибесов.

С 2022 году Прикамье уже посетили семь групп ребят из Северодонецка. Летом-2024 ожидается около 400 детей, рассказала замминистра труда и соцразвития Пермского края Надежда Подъянова. По ее словам, некоторые приехали не в первый раз.

Среди таких — школьник Дмитрий Шулик. Он признался, что ждет новых знакомств и впечатлений, хочет ближе познакомиться с уральской культурой. Такая возможность будет: для детей подготовили выездные обзорные экскурсии с посещением исторических и памятных мест.