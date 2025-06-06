Строгие габариты. Почему размерам ручной клади есть предел?

Суд обязал авиакомпанию «Победа» увеличить размеры ручной клади. Истец посчитал установленные компанией габариты слишком маленькими. Авиаэксперт, гендиректор «Авинтел» Виктор Прядка в беседе с 360.ru объяснил, как регулируются нормы провоза ручной клади и какие существуют ограничения.

Он отметил, что авиаперевозчики сами устанавливают нормы провоза ручной клади, но должны учитывать технические возможности самолета.

«Полки для ручной клади имеют строгие габариты, и больше определенного размера туда положить ничего нельзя будет. Потому что ручную кладь-то вы в проходе не сможете положить», — сказал он.

По словам эксперта, стандартный вес багажа обычно составляет до 20 килограммов, за каждый дополнительный придется платить. Однако габариты регламентированы: если сумка слишком большая, ее просто не получится разместить в салоне.

Если размеры или вес ручной клади не соответствуют требованиям авиакомпании, пассажиру придется либо доплатить за перевес, либо сдать вещи в багаж.

«Победу» обязали установить бесплатную норму в виде одного места для ручной клади не менее пяти килограммов и габаритами не менее 36*30*27 сантиметров. Компания должна будет внести изменения в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.