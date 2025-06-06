«Победа» увеличит размеры ручной клади

Щербинский суд Москвы обязал авиаперевозчика «Победа» увеличить габариты ручной клади, нормативы которой оспаривала прокуратура. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Установить норму провоза ручной клади бесплатно в виде одного места весом не менее пяти килограммов и габаритами не менее 36*30*27 сантиметров, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный пластиковый пакет с габаритами не менее 24*32 сантиметров», — заявили в суде.

Авиакомпания «Победа» должна ввести изменения в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Щербинский суд Москвы принял решение 2 июня, в законную силу оно пока не вступило. У сторон с этой даты есть месяц для подачи апелляции в Московский городской суд.

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