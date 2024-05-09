Страны — союзники по борьбе с Гитлером на стали приглашать Россию на празднование Победы | 360°

Общество 09 мая 2024, 17:49 Страны — союзники по борьбе с Гитлером на стали приглашать Россию на празднование Победы Страны антигитлеровской коалиции не приглашали Россию на празднование Победы РИА «Новости»

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Россия не получала приглашений на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, ни от одной из стран антигитлеровской коалиции. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, направлял ли кто-либо из числа западных стран — союзников по антигитлеровской коалиции приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

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Отдельно Песков высказался о трансляции парада Победы в Москве. Шествие показывают в прямом эфире и будут продолжать это делать, указал он, отметив, что западные СМИ освещали событие сугубо в новостном порядке.

«Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.