Страны — союзники по борьбе с Гитлером на стали приглашать Россию на празднование Победы | 360°

09 мая 2024, 17:49
Страны — союзники по борьбе с Гитлером на стали приглашать Россию на празднование Победы
Страны антигитлеровской коалиции не приглашали Россию на празднование Победы
Россия не получала приглашений на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, ни от одной из стран антигитлеровской коалиции. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, нет», — сказал он в ответ на вопрос о том, направлял ли кто-либо из числа западных стран — союзников по антигитлеровской коалиции приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.
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Отдельно Песков высказался о трансляции парада Победы в Москве. Шествие показывают в прямом эфире и будут продолжать это делать, указал он, отметив, что западные СМИ освещали событие сугубо в новостном порядке.
«Конечно, мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
День Победы 9 мая
Дмитрий Песков
Россия
Парад Победы
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