Экономист Балынин указал на три способа получения пенсионных накоплений

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин рассказал RT , что существуют три способа получения выплат за счет средств пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата.

По словам эксперта, право на получение таких выплат возникает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Размер накопительной пенсии определяется путем отношения пенсионных накоплений к ожидаемому периоду выплаты. Накопительная пенсия назначается пожизненно», — отметил экономист.

Если сумма пенсионных накоплений меньше определенного расчетного значения, то выплаты будут произведены единовременно. В 2026 году расчетное значение составляет 439 776 рублей.