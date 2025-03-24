Сторож отсудил у Минобороны почти 5 млн рублей за то, что не работал
Суд в Свердловской области восстановил сторожа воинской части в должности и обязал Министерство обороны выплатить ему 4,7 миллиона рублей компенсации за незаконное увольнение. Об этом сообщило Ura.ru.
По информации источника издания, мужчина весной 2024 года получил два выговора за то, что во время учебной проверки не обнаружил «диверсанта». Работник пропустил машину с «взрывным устройством» и человека с имитацией коктейлей Молотова, не используя зеркало и металлодетектор.
Однако сторож в суде заявил, что техника была неисправна, а он свои непосредственные обязанности выполнил. Суд встал на его сторону и признал незаконным увольнение в связи с недоказанностью вины.
Минобороны обязали выплатить мужчине 50 тысяч рублей за моральный ущерб, а также 4,7 миллиона рублей за 271 день вынужденного прогула.
Ранее Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя способа «пеленгации целей».