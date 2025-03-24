Сторож отсудил у Минобороны почти 5 млн рублей за то, что не работал

Суд в Свердловской области восстановил сторожа воинской части в должности и обязал Министерство обороны выплатить ему 4,7 миллиона рублей компенсации за незаконное увольнение. Об этом сообщило Ura.ru .

По информации источника издания, мужчина весной 2024 года получил два выговора за то, что во время учебной проверки не обнаружил «диверсанта». Работник пропустил машину с «взрывным устройством» и человека с имитацией коктейлей Молотова, не используя зеркало и металлодетектор.

Однако сторож в суде заявил, что техника была неисправна, а он свои непосредственные обязанности выполнил. Суд встал на его сторону и признал незаконным увольнение в связи с недоказанностью вины.

Минобороны обязали выплатить мужчине 50 тысяч рублей за моральный ущерб, а также 4,7 миллиона рублей за 271 день вынужденного прогула.

Ранее Минобороны подало в суд на рязанского изобретателя способа «пеленгации целей».