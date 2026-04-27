Столько снега не было никогда: в Москве пал 150-летний суточный рекорд осадков

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпал рекордный для 27 апреля 21 мм осадков

За сутки в Москве выпал 21 миллиметр осадков, из-за чего оказался побит рекорд 1880 года. Об этом написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 миллиметров осадков, у МГУ — 14, а в Дмитрове — 15.

«Столько снега 27-го апреля не было никогда за всю историю регулярных наблюдений!» — подчеркнул синоптик.

Ранее коллега Тишковца Михаил Леус рассказал, что в понедельник Москву ожидают интенсивные осадки и температура до +3 градусов. Кроме того, ожидаются порывы западного ветра до 15-20 метров в секунду, а атмосферное давление опустится до рекордно низких значений — 723 миллиметра ртутного столба.