Слесарь из Владимирской области выиграл 56 млн рублей после встречи с пауком

Слесарь из Владимирской области купил лотерейный билет после того, как утром в ванной заметил крупного паука — народную примету, сулящую богатство. В итоге мужчина выиграл 56 миллионов рублей. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

«В ходе 171453-го тиража государственной лотереи „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 56 117 477 рублей. Победителем стал слесарь из Владимирской области Евгений», — заявили в компании.

Согласно условиям лотереи, главный приз достается либо при совпадении 12 номеров из 24, либо при отсутствии совпадений вовсе. В случае с жителем Владимирской области совпавших чисел не оказалось.

Накануне крупного выигрыша Евгению приснилось, что он победил в лотерее, а утром в ванной он заметил крупного паука. В народе считается, что встреча с пауком в доме сулит финансовую удачу.

В «Столото» отметили, что Евгений купил несколько билетов днем, а вечером взял еще один. Именно последний билет и принес мужчине суперприз.

Ранее в Светлана Малькова из Норильска потратила сдачу на лотерейный билет. В итоге выиграла почти 37 миллионов рублей.