Столичные площадки «МедтехМосква» и «Дом легпрома» получили статус технопарка

В столице две новые площадки — «МедтехМосква» и «Дом легпрома» — получили статус технопарка. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX, сообщила « Москва 24 ».

Технопарк «МедтехМосква», расположенный в районе Тропарево-Никулино, специализируется на разработке биомедицинских технологий и внедрении инноваций в столичное здравоохранение. На его территории работают около 40 компаний-резидентов.

Технопарк «Дом легпрома», находящийся в Донском районе, сосредоточен на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области легкой промышленности. В технопарке работают 17 компаний, в том числе «Флакс» и «Олнико Трейд», разрабатывающие швейные изделия и обувь с инновационными свойствами.