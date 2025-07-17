Стоят голодные, кругом вода: коровы оказались в ловушке в затопленном селе Якутии

Коровы оказались в ловушке в затопленном селе Якутии

Несколько коров попали в ловушку на островке посреди разлившейся воды в затопленном якутском селе Хара-Тумул. Об этом сообщил RT .

Местные жители рассказали, что животные стоят голодные. Когда, как и кто планирует спасать коров, пока неизвестно.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, что коровы стоят на небольшом островке суши посреди разлившейся воды, неподалеку от них находится загон.

В Якутии после сильных дождей резко повысился уровень воды в реках. Спасатели экстренно эвакуируют жителей из зоны затопления.

Ранее из-за паводка в Челябинской области вода затопила часть города Аша. Стихийное бедствие обрушилось на населенный пункт ранним утром, сообщали 360.ru местные жители. У некоторых из них погибли животные — кролики и куры, спасти домашний скот из подворья многим не удалось.