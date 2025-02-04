Стоимость недвижимости в Москве выросла до уровня европейских столиц

Bloomberg: цены на жилье в Москве поднялись до уровня Лондона и Парижа

Спрос на элитное жилье в Москве резко увеличился, из-за чего стоимость столичной недвижимости поднялась на 21% и приблизилась к уровню Парижа и Лондона. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Рынок жилья переживает всплеск спроса на фоне международных санкций — состоятельные россияне инвестируют в отечественную недвижимость. В 2024 году продажи элитных квартир стоимостью 1,95 миллиона рублей и более за квадратный метр выросли почти на 40%.

«По всему миру закручивают гайки для людей с российским гражданством. Теперь всем ясно, что самое безопасное место для хранения капитала — это своя страна», — рассказала основатель агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.

По словам управляющего партнера Intermark Дмитрия Халина, столичные застройщики стали чаще предлагать уникальные дорогие участки в связи с ростом интереса к жилью с хорошими видами. Покупателями элитной недвижимости становятся промышленники, топ-менеджеры, IT-специалисты, спортсмены и представители шоу-бизнеса.

Специалист отдела аренды агентства «СОВА Недвижимость» Родион Хисматов ранее назвал зиму и весну самым выгодным периодом для поиска съемного жилья. По его словам, спрос на аренду традиционно возрастает летом и осенью.