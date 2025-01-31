Специалист отдела аренды агентства «СОВА Недвижимость» Родион Хисматов поделился с « ФедералПресс » рекомендациями по выбору оптимального времени для поиска съемного жилья.

По словам эксперта, летом 2024 года спрос на аренду вырос на 25–30% по сравнению с предыдущим годом. Хисматов подчеркнул наличие сезонности на рынке аренды, влияющей на цены.

Летом и осенью спрос на аренду традиционно возрастает. Причина — начало учебного года и желание многих сменить место проживания в благоприятных условиях. В зимний период и ранней весной, когда спрос падает, появляется больше предложений на рынке. Это идеальное время для тех, кто хочет сэкономить, отметил эксперт.