Специалист отдела аренды агентства «СОВА Недвижимость» Родион Хисматов поделился с «ФедералПресс» рекомендациями по выбору оптимального времени для поиска съемного жилья.
По словам эксперта, летом 2024 года спрос на аренду вырос на 25–30% по сравнению с предыдущим годом. Хисматов подчеркнул наличие сезонности на рынке аренды, влияющей на цены.
Летом и осенью спрос на аренду традиционно возрастает. Причина — начало учебного года и желание многих сменить место проживания в благоприятных условиях. В зимний период и ранней весной, когда спрос падает, появляется больше предложений на рынке. Это идеальное время для тех, кто хочет сэкономить, отметил эксперт.
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