Депутат Смолин призвал повысить стипендии на технических направлениях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин озвучил меры, принятие которых поспособствует привлечению молодежи в технические профессии. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Парламентарий призвал усилить государственную политику, направленную на мотивацию абитуриентов выбирать специальности, важные для страны.

«Первое — увеличение количества бюджетных мест прежде всего на специальности инженерные, педагогические и связанные с IT», — заявил депутат.

По его словам, также важно ограничить льготы по образовательным кредитам для студентов, обучающихся по направлениям, не пользующимся спросом у государства, перенаправив ресурсы на целевую поддержку востребованных профессий.

Кроме того, Смолин указал на необходимость повышения размера ежемесячных стипендий. Он напомнил, что в настоящее время средний размер соответствующих выплат составляет всего 3600 рублей в месяц, что эквивалентно 21% от величины прожиточного минимума.