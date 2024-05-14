Стилист Надирян рассказал, что этим летом самыми модными в одежде будут оттенки сливочного масла | 360°

Общество 14 мая 2024, 14:26 Стилист Надирян рассказал, что этим летом самыми модными в одежде будут оттенки сливочного масла

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В летнем сезоне — 2024 самыми модными в одежде будут оттенки сливочного масла. Об этом в своем Telegram-канале рассказал стилист Алеко Надирян, написала Общественная Служба Новостей.

Эксперт также отметил, что можно обратить внимание на одежду в ярко-розовых и голубых цветах. Кроме того, в моде по-прежнему остаются белый и черный.

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«Уже в середине недели в столице ожидается долгожданное потепление. Это отличная возможность добавить свежие краски в свои образы и избавиться от серости», — добавил Надирян.

В список популярных цветов стилист добавил красный, ультрамарин и шартрез.