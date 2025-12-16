Стилист Лисовец предложил встречать Новый год в наряде цвета стихии огня

По мнению эксперта, главный тренд 2026 года — возвращение элегантности. Мужчинам рекомендуется выбрать стильный пиджак, а женщинам — платье, блузку с юбкой или другой цельный вечерний образ.

Специалист рекомендовал обращать внимание на образы с оттенками стихии огня. Речь идет о красных, оранжевых и желтых цветах.

Стилист подчеркнул, что образ должен соответствовать обстановке. Для вечеринки в большом загородном доме или ресторане уместны яркие детали: стразы, пайетки, перья. Для домашнего праздника наряд может быть более скромным, но все равно вечерним.