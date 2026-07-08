Стилист Краснова сообщила, что при покупке вещи в секонд-хенде важно учитывать качество, а не бренд

Секонд-хенды стали популярным местом для поиска качественной одежды и винтажных вещей. Но чтобы уйти из такого магазина с действительно нужной покупкой, нужно учитывать несколько моментов, сообщила имидж-стилист Екатерина Краснова в беседе с MK.Ru .

По ее словам, при выборе вещи важно обращать внимание на качество, а не только на бренд. Необходимо проверить швы, молнии, подкладку, воротник, манжеты и область подмышек. Также стоит обратить внимание на состав ткани — натуральные материалы обычно выглядят благороднее и лучше сохраняют форму.

Примерка обязательна, так как размер на бирке в секонд-хенде часто не соответствует реальному. Эксперт посоветовала ориентироваться на посадку и свое отражение в зеркале.