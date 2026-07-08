Стилист Катыхина назвала облегающие трикотажные кофты главным врагом образа у женщин после 45 лет

Стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина рассказала в беседе с MK.Ru , какие вещи женщинам стоит убрать из шкафа после 45 лет, чтобы выглядеть современно.

По словам эксперта, облегающие трикотажные кофты — главный враг современного образа. Они подчеркивают несовершенства фигуры и выглядят устаревшими. Специалист посоветовала заменить их на свободные лонгсливы, тонкие водолазки или расслабленные свитера из кашемира.

Узкие джинсы скинни тоже пора отправить на покой. Они нарушают пропорции фигуры и часто выглядят неактуально. Стилист рекомендовала заменить их на прямые джинсы, модели с легким клеш или широкие варианты.