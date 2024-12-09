Стилист Ермолина посоветовала встречать Новый год в оттенках зеленого, фиолетового и синего

Выбор праздничного наряда — важный вопрос, который всплывает во время подготовки к встрече Нового года. По восточному календарю 2025 год символизирует Змея, поэтому новогодние образы должны быть связаны с этим символом, отметила стилист Арина Ермолина в разговоре с сайтом RuNews24.ru .

Она посоветовала, отдать предпочтение оттенкам синего, зеленого и фиолетового. Отличным вариантом также станет одежда черного, золотистого и коричнево цвета.

Лучше всего остановиться на элегантных и женственных моделях. К ним относятся блузки с открытыми плечами, платья с разрезами и юбки-карандаши. Образ можно разбавить стильными аксессуарами, однако стоит избегать откровенных и вульгарных нарядов, заключила эксперт моды.