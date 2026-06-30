Стилист Белозор рассказала, что корсетный лиф и свободные юбки вошли в тренды летнего сезона 2026 года

Стилист Дарья Белозор в интервью радио Sputnik рассказала о ключевых трендах летнего сезона 2026 года. Она отметила, что мода становится более экологичной и комфортной.

По словам эксперта, этим летом в моде натуральные ткани, которые позволяют коже дышать. Деним, интересный крой и кружево — все это возвращается в моду, вдохновленная сериалом «Бриджертоны». Отмечается возвращение корсетного лифа и свободных юбок.

Дарья Белозор подчеркнула, что современная мода перекликается с тенденциями 2010-х годов, но с определенными изменениями. Дизайнеры переосмысливают популярные в то время вещи, делая их более комфортными. Например, джинсы на низкой посадке теперь предлагаются с более удобной посадкой, а худи находят место даже в классическом гардеробе.