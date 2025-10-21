Стилист Белов оценил тенденцию возврата народной одежды в современную моду

Стилист Александр Белов прокомментировал в беседе с ИА НСН тенденцию возврата народной одежды в современную моду, обратив внимание на возможность включения традиционных элементов в повседневный гардероб. Народная артистка России Надежда Бабкина ранее говорила о возвращении моды на народные костюмы, подчеркивая, что такие детали украшают девушек и сближают их с культурой.

Белов отметил, что хотя кокошники приобретают популярность, они остаются элементами декоративными и используются в основном на праздниках и мероприятиях. В повседневной жизни их носят единицы, и поэтому дизайнеры должны найти способ интегрировать традиционные орнаменты и символы в повседневную одежду.

Он предложил использовать головные уборы, похожие на кокошники, но адаптированные к современным стандартам красоты. Принты с народными мотивами на футболках и рубашках выглядят актуально и стильно, подчеркивая национальную идентичность и красоту дизайна.

Белов подчеркнул, что традиционные головные уборы, такие как папаха, требуют особой адаптации, чтобы вписываться в повседневную моду. Он предложил использовать пушистые шапки из песца, которые гармонично сочетаются с классическим стилем одежды.