Стало известно место и время прощания с военкором Никитой Цицаги

Прощание с военным корреспондентом News.ru Никитой Цицаги пройдет 22 июня в зале ЦКБ управления делами президента России. Об этом сообщил сайт News.ru.

Мероприятие начнется в 10:00. Аккредитация для прессы не понадобится. Информацию о месте похорон сообщат дополнительно.

Никита Цицаги погиб 16 июня при атаке беспилотников в районе Никольского монастыря под Угледаром.

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