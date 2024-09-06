Стартовала Всероссийская акция «Для чего я помню 3 сентября»

Росмолодежь: начался прием заявок на конкурс «Для чего я помню 3 сентября»

В России с 3 по 10 сентября проходит акция «Для чего я помню 3 сентября». Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Акцию организовали ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках проекта также пройдет одноименный Всероссийский конкурс. Подать заявку на участие можно до 17 сентября.

В период проведения акции участники размещают в соцсети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие ролики о том, для чего нужно помнить события 1–3 сентября 2004 года в Беслане и противостоять распространению идеологии терроризма.

Материалы необходимо сопровождать хештегами #БудущееБЕЗтерроризма2023, #Япомню3сентября. Цель акции — привлечь внимание молодежи к проблеме распространения террористической идеологии и насилия.

После теракта в школе Беслана прошло ровно 20 лет. По этому трагическому случаю журналистка Маргарита Симоньян подготовила фильм, который вышел 3 сентября.