RT: Маргарита Симоньян подготовила фильм к 20-летию трагедии в Беслане

Фильм главного редактора RT Маргариты Симоньян, подготовленный к 20-летию трагедии в Беслане, выйдет 3 сентября. Об этом сообщил сайт телеканала.

Как написала у себя в соцсетях главред издания, его можно будет посмотреть в эфире у Владимира Соловьева.

Напомним, в 2004 году 1 сентября группа вооруженных боевиков захватила школу № 1 в городе Беслане. В результате теракта погибли более 300 заложников, 186 из которых были дети.