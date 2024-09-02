RT: Маргарита Симоньян подготовила фильм к 20-летию трагедии в Беслане

Фильм главного редактора RT Маргариты Симоньян, подготовленный к 20-летию трагедии в Беслане, выйдет 3 сентября. Об этом сообщил сайт телеканала.

Как написала у себя в соцсетях главред издания, его можно будет посмотреть в эфире у Владимира Соловьева.

Напомним, в 2004 году 1 сентября группа вооруженных боевиков захватила школу № 1 в городе Беслане. В результате теракта погибли более 300 заложников, 186 из которых были дети.

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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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