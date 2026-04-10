Стартовала миссия по доставке Благодатного огня в Москву

В пятницу, 10 апреля, стартовала миссия «Просите мира Иерусалиму», в рамках которой Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь со Святой земли в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщил глава делегации Владимир Якунин.

«Дорогие друзья, миссия программы „Просите мира Иерусалиму“ и принесение Благодатного огня стартовали. Меры безопасности экстраординарные, ситуация непростая. Мы признательны службам, которые обеспечивают безопасность. Надеемся, как у нас принято говорить, Господь управит», — заявил он после прибытия в Иерусалим.

В состав делегации фонда также входят ректор Московской консерватории Александр Соколов, викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност и другие культурные деятели. Ранее 10 апреля они прилетели в Тель-Авив, после чего отправились в Иерусалим.

Благодатный огонь 11 апреля доставят в аэропорт Внуково специальным бортом Роскосмоса, после чего его частицы отправят в разные города России.