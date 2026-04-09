Благодатный огонь доставят в Россию 11 апреля

Благодатный огонь доставят в аэропорт Внуково 11 апреля специальным бортом Роскосмоса. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

Широкой встречи огня не будет, в столице его встретят только представители епархий. Позднее его частицы отправят в разные города России. Зажечь от него лампады можно будет и в 15 храмах Москвы.

Трансляцию схождения из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три российских федеральных телеканала: Первый, «Россия-1» и НТВ.

Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) назвал главным признаком приближающегося второго пришествия Христа вражду в обществе, порожденную беззаконием. По его словам, это никак не зависит от того, сойдет ли Благодатный огонь или нет.