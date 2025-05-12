Долгожительница из Подмосковья Швец: нужно как можно дольше сохранять умственную активность
Сохранение умственной активности — один из главных жизненных принципов 96-летней жительницы Подмосковья Анны Швец. Секреты ее долголетия передала «Вечерняя Москва».
Как отметила российская долгожительница, она всю жизнь старается смотреть в будущее с оптимизмом. Плохие времена всегда проходят, а постоянные переживания и волнения отравляют сердце.
«Сейчас я уже не могу выходить из дома, но много читаю, слежу за новостями, кроссворды разгадываю, чтобы мозг разминать. И с молодежью стараюсь больше общаться, знать, что их волнует, что в мире происходит», — поделилась собеседница сайта.
Швец добавила, что ее дом всегда полон гостей, потому что все невзгоды отступают за хорошим столом с задушевной песней.