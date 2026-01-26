Мошенники начали воровать данные россиян в поддельных рабочих чатах

«Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия», — рассказали в ведомстве.

В такой чат обычно добавляют одного реального пользователя, а остальными сотрудниками притворяются мошенники при помощи ботов. Они используют реальные имена и фото коллег, а также имитируют рабочее общение. Под видом руководителя или вышестоящего сотрудника мошенники направляют в чат якобы рабочую задачу, например, срочно передать код подтверждения для «оцифровки архива». Боты начинают активно ее выполнять, подкрепляя доверие пользователя.

Ранее мошенники начали шантажировать россиян ИИ-порно. Злоумышленники вымогали деньги у людей, угрожая распространить созданные нейросетями порнографические материалы.