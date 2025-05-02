Минпросвещения подготовит список рекомендованных игрушек для детсадов

Минпросвещения разработает перечень игрушек, рекомендованных для российских детских садов. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, список появится в 2026 году.

«Перечень игрушек для детсадов уже готовится. Я думаю, он будет готов в следующем году. Это небыстрый процесс», — уточнил министр.

Перечень разрабатывают, чтобы убрать из детсадов игрушки, которые противоречат традиционным российским ценностям.

Ранее учительница начальных классов Алина Клейменова рассказала, что многие изделия, предназначенные для детей, выглядят странно и могут негативно повлиять на детскую психику.

Она призвала убрать из продажи игрушки из некачественных материалов. По ее мнению, лучше всего разнообразить рынок персонажами из мультфильмов, приносящих положительные эмоции. В качестве примера она привела Чебурашку.