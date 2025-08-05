В ГД предложили выдавать детям оздоровительные сертификаты на 20 тысяч рублей

Фракция ЛДПР направила на заключение в правительство России законопроект, в котором предложила выдавать детям ежегодные сертификаты на оздоровительный отдых номиналом 20 тысяч рублей. В беседе с РИА «Новости» лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что летний отдых для детей по-прежнему недоступен.

«Законопроектом предлагается внести дополнение, закрепляющее право каждого ребенка — гражданина Российской Федерации на получение ежегодного именного оздоровительного сертификата номиналом 20 000 рублей», — отметили авторы инициативы в пояснительной записке,

Сертификатом можно будет оплатить путевку в санаторий или потратить на оплату проезда ребенка на отдых и обратно. Слуцкий отметил, что стоимость путевок «зашкаливает», не все родители могут себе позволить отправить ребенка в оздоровительный лагерь. Из 28 миллионов детей этим летом в санатории оздоровятся около шести миллионов юных россиян, и не потому что дети не хотят.

«Власти должны осознать, что, если мы не обеспечим полноценный оздоровительный отдых подрастающему поколению, ни о какой нормальной демографии не может быть и речи. <…> Конечно, 20 тысяч рублей не покроют все затраты на детский отдых, но эти деньги станут ощутимым подспорьем для русских семей», — отметил Слуцкий.

В Госдуме ранее напомнили, что на санаторный отдых имеют право не только инвалиды, но и обычные пенсионеры с хроническими возрастными заболеваниями.