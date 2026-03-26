Стало известно звание Адама Кадырова

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров имеет специальное звание младшего лейтенанта в системе МВД. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы республики Ильман Вахидов.

«Погоны младшего лейтенанта. У него это звание», — объяснил он.

В четверг, 26 марта, Кадыров в погонах выступил на совещании с главами силовых подразделений региона. Он рассказал о системной работе по координации взаимодействия ведомств по обеспечению экономической, общественной и экологической безопасности.

В августе 2025 года сын Рамзана Кадырова получил медаль «Защитник Чеченской Республики».

До этого Адам вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности региона страны.