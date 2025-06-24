Стало известно, водителей с какими заболеваниями будут лишать прав с 2027 года

Госдума приняла закон, согласно которому водителей будут обследовать для выявления новых дополнительных медицинских ограничений к управлению автомобилем. Документ появился в базе законодательных актов нижней палаты парламента.

Законопроект позволит сотрудникам ГАИ аннулировать выданные водительские права. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Документ допускает направлять водителей на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре.

Согласно данным, указанным в пояснительной записке закона, что за прошедшие пять лет аннулировали свыше 105,4 тыс. водительских удостоверений у тех, кто имеет препятствующие вождению заболевания.

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