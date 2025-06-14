Петербуржцев попросили минимизировать поездки на личном авто в дни ПМЭФ

На форум ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербург съедутся тысячи участников из разных стран. В связи с этим на улицах города появятся дополнительные дорожные ограничения. Об этом сообщила « Мойка78 ».

Чтобы обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание для участников форума и сохранить комфортный ритм жизни для горожан, комитет по транспорту рекомендовал жителям Петербурга в период с 18 по 21 июня по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Соблюдение рекомендаций особенно важно для центральных районов и основных транспортных магистралей города.