Петербуржцев попросили минимизировать поездки на личном авто в дни ПМЭФ

На форум ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербург съедутся тысячи участников из разных стран. В связи с этим на улицах города появятся дополнительные дорожные ограничения. Об этом сообщила «Мойка78».
Чтобы обеспечить бесперебойное транспортное обслуживание для участников форума и сохранить комфортный ритм жизни для горожан, комитет по транспорту рекомендовал жителям Петербурга в период с 18 по 21 июня по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.
Соблюдение рекомендаций особенно важно для центральных районов и основных транспортных магистралей города.
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