Стало известно, у кого в России пенсия больше 500 тысяч рублей

Эксперт Сафонов: пенсию в 500 тысяч рублей в России получают космонавты

В России пенсию в 500 тысяч рублей и больше могут получать только космонавты и летчики-испытатели. Об этом сообщил РИА «Новости» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«Других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», — сказал он.

По словам Сафонова, выплаты у летчиков-испытателей зависят от места работы, классности, часов полета и звания. У космонавтов учитывают полеты на орбиту и время, проведенное в космосе.

«Космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы», — отметил эксперт.

