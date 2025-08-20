Стало известно, у какого российского города самое длинное название

Город Александровск-Сахалинский на Дальнем Востоке стал рекордсменом в России по длине своего названия. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра в беседе с РИА «Новости» .

По данным Государственного каталога географических названий, оператор которого — Роскадастр, название Александровск-Сахалинский самое длинное и имеет 25 символов. Всего в стране 1242 города.

