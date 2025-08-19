В Подмосковье вырастили гигантскую тыкву с весом более тонны

В Подмосковье зреет настоящий овощной рекордсмен — гигантская тыква по имени Кисамор. Сейчас ее вес достиг 1030 килограммов, и она продолжает расти. До выставки гигантских овощей в «Аптекарском огороде» остается почти месяц, и у тыквы есть шанс побить мировой рекорд — 1247 килограммов, установленный в США.

«У каждой гигантской тыквы есть своя родословная, причем существует отдельный сайт, где хранится база данных больше чем с 50 тысячами данных. Ее собрали за многие годы. Там написано, в каком году какая росла тыква, сколько она весила, кто ее вырастил, в каком городе она была, с чем ее скрестили и какое она дала потомство», — подчеркнул садовод-любитель Александр Чусов.

Необычное имя овощ получил в честь британского селекционера, который привез семечко в Россию. Стоимость семени может достигать тысячу долларов и выше.

Чусов планирует привезти на конкурс сразу пять тыкв — для этого понадобится специальная техника. Важно, что овощи выращены без химии и повышенных нитратов — они абсолютно натуральные.

«Чтобы вырастить тыкву соответствующих размеров, ее нужно много поливать. Когда идет обильный полив, внутри растения повышается давление, чтобы соки текли в сам плод. Из-за повышенного давления у растения могут лопаться сосуды. Когда они лопаются, тыква начинает загнивать. На место загнивания ставят вентиляторы и вырезают пораженные места», — добавил он.

Выставка гигантских овощей пройдет в Москве 19 сентября. Официальные замеры проводят с 2017 года.