Стало известно состояние ослика, возившего снаряды на СВО

РИА «Новости»: возивший снаряды на СВО ослик адаптировался в Московском зоопарке

Помогавший военным в зоне спецоперации ослик Жорик уже освоился в Московском зоопарке и прекрасно себя чувствует. Об этом РИА «Новости» сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

По ее словам, животное демонстрирует интерес к окружающему миру и находится в хорошем психологическом состоянии.

«Его история уникальна, долгое время был помощником военнослужащих одной из частей. После передислокации подразделения зоопарк организовал переезд. Сначала он прошел период адаптации в зоосаде в Великом Устюге, а затем прибыл в Москву», — рассказала Акулова.

Гендиректор Московского зоопарка добавила, что Жорик завершил карантин и живет на контактной площадке с камерунскими козами.

«Жорик с интересом изучает новое место и даже пытается знакомиться с соседями. Посетители могут приходить и знакомиться с добродушным осликом», — заключила она.

