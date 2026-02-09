Стало известно, сколько в России воров в законе

Lenta.ru: аналитики насчитали 400 воров в законе в России и за рубежом

Российский криминальный мир столкнулся с серьезным кадровым дефицитом: правоохранительные органы фактически поставили на поток изоляцию высшего руководства преступной среды. По данным Lenta.ru на начало 2026 года, в России и за ее пределами насчитывалось около 400 «воров в законе», каждый четвертый из них уже находится под стражей.

Ключевым рычагом давления стала статья 210.1 УК России, карающая за сам факт занятия высшего положения в криминальной иерархии. Если раньше авторитеты могли безнаказанно распоряжаться «общаками» и решать споры, то теперь за подтверждение своего титула им грозит до 15 лет колонии и штраф в пять миллионов рублей.

Только за минувший год по этой статье выслушали приговоры 10 человек, включая Рашида Хачатряна (Рашида Джамбульского).

На достигнутом силовики останавливаться не планируют. В судах Курской, Тверской и Оренбургской областей сейчас рассматриваются дела еще шести предполагаемых «законников».

Опрошенные Lenta.ru аналитики отметили, что системная работа правоохранителей разрушает традиционный уклад преступного мира: старые «понятия» заставляют авторитетов признавать статус, что автоматически отправляет их за решетку, а отказ от титула ведет к потере влияния в криминальной среде.

В январе в Москве раскрыли очередное убийство вора в законе 20-летней давности.