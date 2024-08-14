Стало известно, сколько россияне в среднем работают в одной компании

«Авито»: россияне в среднем работают в одной компании 5,5 года

Средний стаж работы россиянина в одной компании составляет 5,5 года. Это показал опрос, проведенный сервисом «Авито Работа». Его итоги привел РБК .

Дольше всего — более семи лет — опрошенные работают в сфере образования и науки. На втором месте бухгалтерия и финансы (6,8 года), на третьем — медицина (6,1 года).

Больше 10 лет в одной компании работают 23% опрошенных, а 18% меняют место работы каждые три-четыре года.

Также 61% россиян заявил, что доволен своим нынешним местом работы, а менять ее в ближайший год собираются 10%.

Самыми важными условиями для работы большинство опрошенных назвали условия труда и комфортную атмосферу в коллективе.

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